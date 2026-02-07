Driver sa viral nga insidente sa Minglanilla gisuspenso sa LTO 7

Gipahamtangan sa Land Transportation Office (LTO) Region 7 og preventive suspension ang usa ka driver nga nalambigit sa viral nga insidente sa Barangay Cadulawan, Minglanilla, diin usa ka multicab minivan ang nidasmag sa pundok sa mga tawo niadtong Enero 31, 2026.
Base sa inisyal nga pakisusi, ang driver usa ka opisyal sa gobiyerno, giingong nagmaneho sa sakyanan ubos sa impluwensya sa ilimnong makahubog.
Ang maong insidente, nga nakuhaan og video ug nikatap sa social media, dinaliang giaksyunan sa ahensya.
Si LTO Region 7 Regional Director Francisco “Franz” P. Ranches Jr. nagkanayon nga nimando na siya og paspas nga imbestigasyon, dungan sa hugot nga pagpatuman sa Republic Act 10586, o ang Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013.
Dugang niya, ang LTO naglihok na aron irekomendar ang permanenteng revocation sa lisensya sa driver, diin ang final nga desisyon magdepende sa Central Office.
Usa ka show-cause order ang gipagawas ngadto sa maong driver niadtong Pebrero 2, nga nagmando kaniya sa pag-atubang sa LTO ug pagsumiter og sinulat nga katin-awan sa Lunes, Pebrero 9.
Samtang gipaabot pa ang iyang katin-awan, ang ahensya mipahamtang na og 90 ka adlaw nga preventive suspension sa lisensya sa driver.
Gipaniguro ni Ranches nga ang ahensya dunay "zero-tolerance policy" batok sa mga hubog nga magmaneho.
Iyang gitataw nga ang kaluwasan sa publiko maoy nag-unang prayoridad ug walay si bisan kinsa nga labaw sa balaod, unsa man ang iyang posisyon o kahimtang sa kinabuhi. / DPC