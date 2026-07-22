Driver’s license ni Gica gisuspenso

Gisuspenso sa Land Transportation Office (LTO) 7 ang driver's license ni Dumanjug Mayor Gungun Gica sulod sa 90 ka adlaw subay sa pagpadayon sa imbestigasyon sa buhatan.
Subay kini sa giluwatan nga show cause order nga gilagdaan ni Atty. Wendel Dinglasan, pangulo sa LTO 7. Base sa pasiunang pagsusi sa LTO 7 sa viral video sa social media, nakaengkwentro ni Gica ang usa ka Toyota
Hi-Ace van human kini ni-counterflow diha sa U-turn slot sa National Highway sa Barangay Pakigne, Lungsod sa Minglanilla.
Lakip sa nabantayan sa buhatan, giingong walay plaka ang motor nga gimaneho sa mayor.
Kasong kalapasan sa Reckless Driving ug walay plaka ang gipasaka.
Gimanduan sab si Gica nga moatubang sa buhatan sa LTO 7 ug pormal nga pagduso sa iyang tubag labot sa hitabo.
Diha sa iyang social media account, namahayag ang mayor nga nadawat na niya ang mando ug nisaad nga motuman sa lagda ug proseso nga angayan niyang agian tungod sa salaod.
"I respect the legal process and will fully comply with the directives of the LTO. I will submit my written explanation within the prescribed period and surrender my driver’s license as directed," matod ni Gica. / ANV