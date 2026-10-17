Driving school instructors gi-seminar sa LTO-7

Nipahigayon og retooling seminar ang Land Transportation Office sa Central Visayas (LTO-7) alang sa mga accredited nga instruktor sa driving school taliwala sa nagkadaghang aksidente sa dalan sa Sugbo.
Suma ni LTO 7 Director Atty. Wendell Dinglasan, sukad niadtong Enero hangtod Setyembre 2026, ang Dakbayan sa Sugbo nakatala og dul-an 500 ka insidente sa aksidente sa dalan, lakip na ang 29 ka kinabuhi nga nakalas ug 366 ka kaso sa kadaot sa propedad.
Si Dinglasan niingon nga ang pag-edukar sa mga drayber ug pagtanom og disiplina maoy yawe sa pagpugong sa mga aksidente sa dalan ug sa pagpalambo sa mas luwas nga mga karsada.
Ang seminar gipahigayon sa ikatulo nga semana sa Oktubre diha sa Digital Transformation Center, Presidential Communications Office Visayas Media Hub Building sa Subangdaku, Dakbayan sa Mandaue, nga nagtumong sa pagpalig-on sa katakos sa mga instruktor ug pagpalambo sa driver education.
Samtang, usa ka dump truck ug ang designated driver niini ang gipailawom sa alarm human sa kamatayon sa driver sa motorsiklo sa Lungsod sa Dumanjug niadtong Okt. 14, 2026, nga nag-aghat sa Land Transportation Office sa Central Visayas (LTO 7) sa paglusad og administrative investigation.
Ang LTO 7 nipagawas og Show Cause Order (SCO) batok sa rehistradong tag-iya sa Isuzu dump truck ug sa designated driver niini human sa pagbangga alas 9:45 sa buntag sa Sityo Ecotech, Barangay Liong.
Gipasabot ni Dinglasan ang panginahanglan sa mga drayber sa pagtuman sa mga lagda sa trapiko ug sa pag-amping diha sa karsada.
“One irresponsible act on the road may cost a fellow Filipino’s life,” pasabot ni Dinglasan.
Suma sa inisyal nga report, ang dump truck giingong nitabok ngadto sa pikas lane, nga niresulta sa usa ka head-on collision batok sa usa ka motorsiklo.
Ang drayber sa motorsiklo gidala sa Barili District Hospital apan namatay tungod sa mga samad nga naangkon sa pagbangga. / DPC