Drone ordinance gisupak ni Rama

Ang ordinansa, nga gihimo aron mapanalipdan ang privacy, seguridad, ug kaayuhan sa mga lungsuranon ug mga ahensya sa gobyerno, labi na sa pagpatuman sa balaod ug mga pasilidad sa bilanggoan, pinaagi sa pagdili sa paggamit sa mga dili rehistrado nga drone, gi-veto.

Niadtong Oktubre 4, 2023, ang Konseho sa Dakbayan sa Sugbo, atol sa ilang sesyon, nipasar sa ‘Ordinance Regulating the Use of Unmanned Aerial Vehicles, Remotely Piloted Aircraft, o Drones within the Territorial Jurisdiction of the City of Cebu and Providing Penalties for Violations.’

Apan, si Cebu City Mayor Michael Rama, sa usa ka sulat nga pinetsahan og Oktubre 19, 2023, nigamit sa iyang gahom sa pag-veto batok sa maong ordinansa, nga nag-ingon nga aron kini mahimong balido: kinahanglan nga dili mosupak sa Konstitusyon o bisan unsang balaod, kinahanglan nga patas o di madaugdaugon, kinahanglan dili partial o discriminatory, kinahanglan dili magdili, apan mahimong mag-regulate sa pamatigayon, kinahanglan nga kinatibuk-an ug nahiuyon sa palisiya sa publiko, ug kinahanglan nga makatarunganon, sumala sa Korte Suprema.

Si Rama niingon nga ang ordinansa nagdili sa paggamit sa mga drone nga walay operator’s certificate nga gi-issue sa Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP); apan, sumala sa Philippine Civil Aviation Regulations (PCAR), ang controller certificate gikinahanglan lamang alang sa dagkong mga drone nga motimbang og pito ka kilo o labaw pa alang sa komersyal ug dili-komersyal nga mga operasyon.

Ang mga drone nga wala pay pito ka kilo gitugotan sa CAAP nga walay sertipiko apan gidili sa ordinansa.

Sa iyang sulat, gipasiugda usab niya ang pagdili sa paggamit sa mga drone sulod sa palibot o sa mga pasilidad sa gobyerno.

“If I allow this, this means that public schools and government offices cannot use drones in their premises. Just imagine the disappointment of students and members of the faculty who are deprived of aerial shots during intramurals and other special events,” matod ni Rama.

Dugang pa niya nga ang ordinansa makapugong sa paglambo sa mga estudyante sa photography ug film kon dili sila tugotan sa paggamit sa mga drone sa mga pasilidad sa gobyerno ingon man ang pagkadismaya sa mga magtiayon nga dili makakuha og drone shots alang sa ilang prenuptials photos.