Barrita: Drones

Dunay panultion nga nag-ingon nga kon nagpuyo ka sa usa ka balay nga ang bongbong bildo, ayaw kaligo nga maghubo. Bitaw, sa unang panahon, didto sa kabukiran, ang mga tawo mangaligo sa mga sapa nga maghubo. Way malisya. Magkawot lang og tabay sa bas daplin sa sapa, hinubigan aron motin-aw, kaligo dayon.

Karon, importante na kaayo ang privacy sa mga tawo. Privacy lagi kuno pero magsul-ob man og sinina nga makita hasta ang pusod. Ang short nga mubo nang daan, gipamub-an pa gyud. Apan kon makabantay nga dunay motutok, inat-inaton sa ubos, kuyaw kaayo’g mahubo.

Laing hulga sa privacy mao kining gipalupad nga mga drone. Ang maong mga drone dunay mga camera ug makita sa nagpalupad niini ang bisan unsa nga maagian sa maong mga drone. Kon maligo ka gawas sa imong balay, bisan pag gikoral apan way atop, makit-an gihapon hastang lihi sa imong kigol.

○ ○ ○

Gigamit ang mga drone sa giyera sama sa gubat tali sa Russia ug Ukraine. Gigamit ang mga drone pagtumbok sa nahimutangan sa mga kaaway nga sundawo aron matarget sa ilang mga kanyon ug missile. Ang ubang mga drone magdala og bomba, samtang ang ubang drone mga bomba gyud.

Si Cebu City Councilor Rey Gealon nangamahan sa usa ka ordinansa nga magdili sa pagpalupad niining mga drone dinhi sa siyudad sa Sugbo alang unta kini sa pagprotehir sa privacy ug seguridad sa mga lumolupyo ug sa mga ahensiya sa kagamhanan.

Gikabalak-an sab nga ang pagpalupad niining mga drone gamiton sa mga ilegal nga kalihukan sama sa pag-deliver og mga ilegal nga drugas, mga deadly weapon, mga kontrabando ingon man sa ilegal nga pagpang-ispeya sa mga sensitibong buhatan sa kagamhanan.

○ ○ ○

Gipasar sa konseho ang ordinansa ni Gealon niadtong Oktubre 4, 2023. Apan gibasura ang maong ordinansa ni Cebu City Mayor Michael Rama pinaagi sa paggamit sa iyang veto power niadtong Oktubre 19, 2023.

Sa iyang veto message, gikutlo ni Rama ang usa ka desisyon sa Korte Suprema nga nag-ingon nga aron mahimong balido ang usa ka ordinansa, kinahanglan nga di kini supak sa Konstitusyon o sa bisan unsang balaod, di unfair o oppressive, di partial o discriminatory, di magdili apan mag-regulate, subay sa public policy ug di unreasonable. Labaw sa tanan, matod sa mayor, wa nay makakuha og overhead footage sa ilang flag ceremony.

Ang Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) ug ang Philippine Civil Aviation Regulations (PCAR) nagdili sa pagpalupad sa mga drones nga may gibug-aton nga pito ka kilo ug sob­ra pa kay hulga kini sa pagpalupad sa mga eroplano.