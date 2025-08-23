‘Drug courier’ gi-buy-bust nakuhaa’g P17M nga shabu

Babaye nga maoy tig-deliver sa ilegal nga drugas ang napusasan sa mga sakop sa City Intelligence Unit, City Drug Enforcement Unit sa Mandaue City Police Office (MCPO) atol sa buy-bust alas 11:08 sa gabii, Biyernes, Agusto 22, 2025 sa M. Logarta Street, Barangay Subangdako, Siyudad sa Mandaue.
Ang nasikop giila nga si Mary Jane Libre Inigo, 37, alyas “Jane”, nabutang sa listahan sa PNP nga high value individual, residente sa J.M Basa Street, Barangay Sawang Calero, Dakbayan sa Sugbo.
Nasakmit sa mga operatiba sa CIU sa MCPO ang duha ka dagkong putos sa gituohang shabu ug laing lima ka bulto nga motimbang sa 2.5 kilos nga dunay standard drug price nga P17 million.
Ang mga nakuha nga ebidensya sama sa dagkong putos sa gituohang shabu giduso na sa MCPO sa PNP Forensic Unit 7 alang sa himuon nga chemical analysis.
Nakadawat og impormasyon ang kapulisan sa Mandaue nga dunay dako nga drug personality ang tighagbong sa ilegal nga drugas sa maong dapit hinungdan gihimo ang monitoring ug surveillance.
Human makuha ang tanang impormasyon sa pila ka semana gilusad dayon ang anti-illegal drug operation.
Sa gihimong imbestigasyon sa kapulisan sa Mandaue nahibaw-an nga si Jane nagsugod sa iyang ilegal kalihukan niadtong Marso 2024 ug matag kilo nga iyang mahatod nga shabu duna siyay commission nga P10,000.
Padayon ang gihimong imbestigasyon sa MCPO sa maong suspek ug giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165. / AYB