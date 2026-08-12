Drug den gibungkag, 3 sikop

Malampusong nabungkag sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Bohol Provincial Office, kapulisan sa Tagbilaran City, ug Bohol Maritime Police ang usa ka giingong drug den sa Purok 7, Barangay Poblacion II, Probinsiya sa Tagbilaran.
Tulo ka tawo ang nadakpan ug 27 ka pakete sa gituohang shabu nga nitimbang og 57 gramos ang nasakmit alas 3:23 sa hapon niadtong Martes, Agusto 11, 2026.
Si PDEA 7 Director Joel Plaza niila sa target sa buy-bust nga si alyas Carlo, 30, cellphone technician, residente sa Barangay Poblacion III, Tagbilaran City nga giingong nagpadagan sab sa maong drug den.
Lakip sa nadakpan ang duha ka lalaki nga naabtan sa mga operatiba nga giingong naghingos og shabu sulod sa drug den nga sila si alyas Jonathan, 43, residente sa Poblacion III; ug alyas Leo, 38, tricycle driver, residente sa Barangay Mansasa, Tagbilaran City.
Nasakmit sa mga operatiba ang 27 ka pakete sa gituohang shabu nga nitimbang og 57 gramos ug adunay standard drug price nga P387,600, lakip ang buy-bust money, usa ka cellphone, ug mga drug paraphernalia. / AYB