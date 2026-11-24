Sikop ang magsuon nga giingo’ng nagpadagan sa usa ka drug den sa Purok 4, Barangay Taloto, Dakbayan sa Tagbilaran, Bohol sa buy-bust sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 Bohol Provincial Office niadtong alas 3:12 sa hapon, Lunes, Nobiyembre 23, 2026.
Kauban sa operasyon ang mga sakop sa Tagbilaran City Police Station ug Bohol Maritime Police. Giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza ang mga target sa operasyon nga sila si alyas Christian, 22, ug iyang igsuon nga si Jeson, 33, usa ka call center agent, nga pulos nagpuyo sa maong lugar.
Nasikop sab sa operasyon ang usa ka babaye’ng welder nga giila sa alyas Angelica, taga Barangay Taloto, nga naabtan sa mga operatiba nga naghingos og shabu sulod sa maong drug den.
Nasakmit sa mga operatiba ang mga pakete sa gituohang shabu nga motimbang og 20 gramos ug may kantidad nga P136,000, lakip ang buy-bust money ug nagkalainlaing drug paraphernalia.
Ang mga ebidensiya gidala na sa PNP Bohol Forensic Unit alang sa chemical analysis samtang ang tulo ka dinakpan anaa na sa kustodiya sa Tagbilaran City Police Station.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, usa ka semana nga gipailawom sa case buildup ang maong drug den human madawat ang impormasyon gikan sa ilang kasaligang tinubdan.
Base sa ilang background investigation, si alyas Christian giingong makabaligya og 25 gramos nga shabu matag semana ug ang mga mopalit niini didto sab sa drug den mogamit. / AYB