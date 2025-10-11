Drug den nga gi-operate sa amahan, anak; gibungkag

Amahan ug anak nga nagpadagan og drug den sa Dakbayan sa Tagbilaran ang gironda sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency - Bohol Provincial Office alas 2:19 sa hapon, Biyernes, Oktubre 10, 2025 sa Purok 6, Barangay Cogon, tulo ang nasikop.
Giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza ang nadakpan nga maoy target sa operation nga mao si alyas Rey, 23, nga maoy nagpadagan sa drug den, samtang nakaikyas ang iyang amahan nga si alyas Nini, 53 nga nagpuyo ra usab sa maong lugar.
Lakip sa nadakpan ang duha ka lalaki nga naatlan sa sulod sa drug den nga naghingus og shabu nga silang alyas Roberto, 52, cook ug alyas Katrina, 21 nga nagpuyo ra usab sa maong barangay.
Nakuha sa mga sakop sa PDEA - Bohol ang walo ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 11 gramos nga dunay estimated average market value nga P74,800, buy-bust money ug nagkadaiyang drug paraphernalia.
Ang mga nakuhang ebedensya giduso na kini sa PNP Bohol Forensic Unit alang sa chemical analysis.
Matod ni Leia Alcantara information officer sa PDEA 7 nga usa ka semana nila nga gipaubos sa case buildup human madawat ang impormasyon gikan sa concern citizen.
Human makuha ang tanang kasayuran gilusad dayon ang buy-bust uban sa Tagbilaran City Police Station ug PNP Bohol Maritime Police.
Base sa impormasyon makabaligya si alyas Rey og 25 gramos nga shabu matag semana diin sa iyang drug den ra usab gamiton sa iyang mga customer.
Samtang ang usa sa mga naabtan sa sulod sa drug den nga si alyas Katrina na-rescue na kaniadtong 2019 sa dihang menor pa kini.
Padayon ang manhunt operation batok sa amahan nga si alyas Nini nga nakadagan sa dihang nabantayan ang presensya sa mga personnel sa PDEA.
Giandam na sa PDEA ang kaso batok sa mga suspek. / AYB