Drug den sa Brgy. Sambag 1 gironda, 3 sikop

Tulo ka tawo ang gidakop sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 ug Abellana Police Station sa Cebu City Police Office (CCPO) atol sa pag-raid sa usa ka drug den sa Sityo Kabulihan, Barangay Sambag 1, Dakbayan sa Sugbo alas 4:27 sa hapon niadtong Miyerkules, Oktubre 14, 2026.
Giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza ang nag-unang target sa operasyon nga si alyas Gelo, 29, residente sa maong lugar ug giingong nagpadagan sa drug den.
Lakip sab sa mga nadakpan ang duha ka lalaki nga naabtan sulod sa maong lugar samtang naggamit og shabu.
Sila mao si alyas Elimer, 40, construction worker, residente sa Sambag 1; ug si alyas Dexter, 52, delivery helper, residente sa Barangay Looc, Dakbayan sa Danao.
Narekober atol sa operasyon ang pito ka pakete sa gituohang shabu nga may gibug-aton nga 10 gramos ug gibanabanang kantidad nga P68,000.
Lakip sab sa mga nasakmit ang tulo ka sachet nga adunay mga residue sa shabu, tulo ka strips sa aluminum foil nga adunay susamang mga
timailhan ug ang buy-bust money.
Gidala na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory ang mga nakuhang ebidensiya alang sa chemical analysis.
Samtang, ang tulo ka suspek temporaryong gipriso sa custodial facility sa PDEA 7 sa Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, sulod sa tulo ka semana nilang gihimo ang case buildup batok sa giingong drug den human makadawat og impormasyon gikan sa mga residente sa maong lugar.
Base sa ilang nakuhang impormasyon, giingong makabaligya si alyas Gelo og 20 gramos nga shabu matag semana nga iyang makuha gikan sa suplayer.
Giila sab sa PDEA 7 nga bag-o pa natala sa ilang listahan ang mga suspek. / AYB