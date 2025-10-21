Drug den sa Gun-ob gibungkag sa PDEA
Tulo ang nadakpan sa pagronda sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)-Lapu-Lapu City Office sa usa ka drug den nga nahimutang sa Purok Nangka, Barangay Gun-ob sa alas 8:38 sa gabii, Lunes, Oktubre 20, 2025.
Ang director sa PDEA 7 Joel Plaza niila sa ilang target nga drug den maintainer nga si alyas Isyot, 47, construction worker nga molupyo ra sab sa maong lugar.
Lakip sa nadakpan ang duha ka lalaki nga naatlan nga naghingos og shabu sa sulod sa drug den nga silang alyas Titing, 42, ug alyas Chan, 48, pulos welder ug residente sa Barangay Gun-ob.
Nakuha sa mga ahente sa PDEA ang napulo ka putos sa gituohang shabu nga motimbang a 10 gramos nga dunay estimated average market value nga P68,000, buy-bust money ug mga drug paraphernalia.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga usa ka semana nila nga gipaubos sa case buildup ang maong drug den human madawat ang impormasyon.
Human makompleto ang tanang kasayuran, gilusad dayon ang anti-illegal drug operation sa pakig-alayon sa Satation 3 sa Lapu-Lapu City Police Office nga niresulta sa malampuson nga pagbungkag sa maong drug den.
Sa nakuha nga kasayuran, giingong makabaligya si Isyot og 25 gramos nga shabu matag semana gikan sa iyang supplier.
Ang mga suspek kasamtangan nga gibalhog sa custodial facility sa PDEA 7 Regional Office samtang giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165. / AYB