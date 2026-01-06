Drug den sa Gun-ob gironda, 4 sikop

Gipuhag sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Lapu-Lapu City Team ang usa ka drug den sa Purok Lemonsito, Barangay Gun-ob niadtong Lunes sa hapon, Enero 5, 2026.
Ang maong operasyon niresulta sa pagkasikop sa upat ka mga indibidwal ug pagkasakmit sa mga pinakete sa shabu.
Nadakpan si Alyas Rimon, 29, giilang “maintainer” sa drug den ug maoy target sa buy-bust.
Matod sa PDEA, makabaligya siya og 10 hangtod 15 gramos nga shabu matag semana.
Apil sa nadakpan si alyas Mykent, 38, taxi driver ug bata-bata ni Rimon.
Nasayran nga gawasnon siya ubos sa probation sa susama gihapong kaso sa drugas kaniadto.
Gipriso sab sila si alyas Joselito, 34, ug alyas Jose, 27, mga lineman nga naabtan sa sulod sa drug den nga nagsuyop og shabu atol sa raid.
Nasakmit sa mga operatiba ang siyam ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang og 6 gramos ug dunay balor nga P40,800.
Nakuha usab ang buy-bust money ug uban pa nga mga kagamitan sa pagsuyop.
Sumala ni Leia Alcantara, tigpamaba sa PDEA 7, usa ka semana nilang gipanid-an ang maong dapit human sila makadawat og impormasyon gikan sa usa ka confidential informant.
Ang mga ebidensya gidala na sa laboratoryo alang sa pagsusi, samtang ang upat ka suspek nagtingkagol na karon sa PDEA 7 custodial facility sa Barangay Lahug ug pasakaan og tukmang kaso sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. / AYB