Drug den sa Inayawan gibungkag, 3 nadakpan

Gisikop sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 ug Inayawan Police Station 7 ang tulo ka tawo atol sa usa ka drug den raid sa Sityo Lower Sto. Niño, Barangay Inayawan, Siyudad sa Sugbo, niadtong Miyerkules sa gabii, Marso 25, 2026.
Giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza ang target sa operasyon nga si alyas “Mark,” 42, ang giingong nagpadagan sa drug den.
Nadakpan sab ang duha ka lalaki nga naabtang nagsuyop og shabu sulod sa maong dapit nga sila si alyas Franklin, 53, usa ka drayber, ug alyas Ronel, 41, usa ka sidewalk vendor.
Ang tulo pulos mga lumulupyo sa maong dapit.
Atol sa operasyon, nasakmit sa mga awtoridad ang pito ka paketeng gituohang shabu nga motimbang og 15 gramos ug gibanabanang nagkantidad og P102,000, lakip na ang buy-bust money ug mga drug paraphernalia.
Gipasabot ni Leia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, nga duha ka semana nga gipaubos sa “case buildup” si alyas Mark human sila makadawat og kasaligang impormasyon.
Base sa ilang background investigation, maka-dispose ang suspek og 20 ngadto sa 30 gramos nga shabu matag semana.
Nasayran sab nga nadakpan na si Mark niadtong Septiyembre 2021 tungod gihapon sa susamang kaso.
Ang mga nakuhang ebidensya anaa na karon sa kustodiya sa PDEA 7 Regional Office Laboratory, samtang ang mga suspek gitanggong na sa ilang buhatan sa Sudlon, Barangay Lahug, samtang nagpaabot sa pagpasaka og kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. / AYB