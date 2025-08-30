Drug den sa Labangon gibungkag, 3 nadakpan

Nagpadagan og drug den sa Barangay Labangon sa Dakbayan sa Sugbo ang nadakpan lakip na ang duha ka lalaki nga naatlan sa sud sa balay nga naghingus og shabu atol sa gilusad nga buy-bust sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 Regional Special Enforcement Team, uban sa PNP Drug Enforcement Group/Special Operations Unit 7 ug Labangon Police Station.
Nahitabo ang pagpangronda alas 10:59 sa buntag, Sabado, Agusto 30, 2025 sa Sityo Upper Cogon, Barangay Labangon.
Ang nadakpan giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga si alyas Rommel, 53, residente ra usab sa maong lugar nga maoy target sa buy-bust nga mao usab ang nagpadagan sa drug den.
Lakip sa nadakpan mao silang alyas Albert, 29, construction worker ug alyas Jake, 36, pulos taga Barangay Labangon.
Nasakmit sa mga ahente sa PDEA 7 ug sa kapulisan ang 12 ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 15 gramos nga dunay estimated average market value nga P102,000 ug ubang mga ebidensya.
Giingong makabaligya ang suspek og 15 gramos matag semana gikan sa iyang tinubdan.
Si alyas Rommel nadakpan na niadtong 2018 sa kaso gihapon sa ilegal nga drugas apan nakagawas human makapahimulos sa plea bargain. / AYB