Drug den sa Minglanilla gironda, 3 sikop

Dili na makapamasada ang usa ka habal-habal ug duha ka tricycle driver human nadakpan sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA 7) atol sa ronda sa usa ka drug den nga nahimutang sa Purok Tangigue, Sityo Nazareth, Barangay Tungkop lungsod sa Minglanilla, alas 4:30 sa hapon, Sabado, Oktubre 11, 2025.
Ang mga nasikop giila nga silang Ranulfo del Socorro Cabalan alyas Anol, 42, habal-habal driver nga nagpuyo sa maong lugar.
Si Anol matud pa maoy nagpadagan sa maong drug den.
Lakip sa nasikop ang duha ka tricycle driver nga naatlan sa sulod sa drug den nga silang Jomel Sohot Cabansag, 20, taga Sityo Bacay, Barangay Tulay, lungsod sa Minglanilla ug Glenn Semillano Tauk, 30, taga Ward 1, Barangay Población sa maong lungsod.
Nakuha sa mga operatiba ang napulo ka putos sa gituohang shabu nga motimbang sa 11 gramos nga mokantidad sa P74,800.
Ang mga nakuhang ebidensiya giduso nga sa PDEA 7 Regional Office Laboratory, samtang ang mga suspetsado kasamtangan nga gikustodiya sa PDEA 7 detention facility.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, si Anol nadakpan na niadtong 2020 sa susamang kaso apan nakagawas ubos sa plea-bargaining agreement.
Dugang ni Alcantara nga duha ka semana nila gipaubos sa case buildup si Anol, kinsagiingong makabaligya og 20 gramos nga illegal nga drugas matag semana.
Kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka sa PDEA 7 ug PNP batok sa mga suspetsado. / AYB