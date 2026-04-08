Drug den sa Pardo gironda, 4 nasikop

Malampusong nabungkag sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 ang usa ka drug den sa Sityo I-Tamba, Barangay Pardo, Cebu City, niadtong Martes sa hapon, Abril 7, 2026.
Ang operasyon nga gilusad sa PDEA-Special Enforcement Team uban sa Station 7 sa Cebu City Police Office (CCPO) niadtong alas 2:47 sa hapon niresulta sa pagkasikop sa upat ka suspek.
Giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza ang main target sa operasyon nga si alyas “John”, 37, ang nagpadagan sa drug den , alyas “Henry”, 39, trabahante sa drug den ug usa ka on-call nga panday.
Lakip usab sa nasikop ang duha ka parokyano nga naabtan sa akto nga nagsuyop og shabu nga sila si alyas “Melvin”, 44, on-call taxi driver ug alyas “Mark”, 29, dishwasher ug residente ra usab sa maong dapit.
Nasakmit ang unom ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang og 13 gramos ug gibanabana nga balor sa P88,400, buy-bust money ug nagkadaiyang drug paraphernalia.
Matod ni Leia Alcantara, Information Officer sa PDEA 7, sulod sa duha ka semana nga gipaubos sa case buildup ang target human makadawat og impormasyon gikan sa usa ka confidential informant.
Nasayran nga si alyas “John” makabaligya og hangtod sa 10 gramos nga shabu matag semana, diin kasagaran sa iyang mga suki mao ang mga drayber ug iyang mga silingan.
Ang mga nakuhang ebidensya giduso na sa PDEA 7 Regional Laboratory alang sa eksaminasyon.
Sa pagkakaron, ang upat ka suspek temporaryong nagtingkagol sa custodial facility sa PDEA sa Barangay Lahug samtang giandam ang mga kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. / AYB