Drug den sa Sawang Calero gironda, 3 ka tawo nasikop

Drug den sa Sityo Omega Block 2, Barangay Sawang Calero, Dakbayan sa Sugbo nga gipadagan sa usa ka tambay ang gibungkag sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 alas 3:52 sa hapon, Biyernes Oktubre 24, 2025 nga niresulta sa pagkasikop sa tulo ka mga tawo.
Si PDEA 7 Director Joel Plaza niila sa target sa operation nga maoy nagpadagan sa drug den nga mao si alyas Bruce, 29, walay trabaho nga nagpuyo ra usab sa maong dapit.
Lakip sa nadakpan ang usa ka lalaki ug babaye nga naatlan nga naghingus og shabu sa sud sa drug den nga mao silang alyas Virgilio, 44, taxi driver nga taga Kamputhaw ug alyas Solidad, 39, RTW seller nga taga Sawang Calero.
Nakuha sa mga operatiba ang 3 ka pakete sa shabu nga motimbang og 10.06 gramos nga dunay estimated average market value nga P68,408 ug ang buy-bust money, cellular phone, apil ang drug paraphernalia.
Giingong makabaligya si alyas Bruce og 5 grams nga shabu matag semana gikan sa iyang supplier. / AYB