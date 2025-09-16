Drug den sa Subangdaku gironda, 6 ang nadakpan

Wala makaipsot ang unom ka mga tawo human gironda sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7-Mandaue City Team uban sa Regional Intelligence Unit 7 ug Mandaue City Police Office ang usa ka drug den nga nahimutang sa Sityo Nawanaw, Barangay Subangdaku, Siyudad sa Mandaue sa Martes sa udto, Septiyembre 16, 2025.
Si PDEA 7 Regional Director Joel Plaza niila sa ilang target nga si alyas Rey, 29, usa ka laborer nga maoy drug den maintainer nga nagpuyo ra usab sa maong lugar.
Lakip sa napusasan ang lima nga naabtan nga naghingos og shabu sa sud sa drug den nga mao silang alyas Demery, 21, live in partner ni Rey, alyas Noel, 33, alyas Lino, 29, panday, alyas Aldren, 30, ug alyas Jerry, 40.
Nakuha sa mga operatiba ang 17 ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 11 gramos nga dunay estimated average market value nga P74,800, mga aluminum foil nga dunay residue sa gituohang shabu, buy-bust money ug ubang ebidensya nga naa na sa kustodiya sa PDEA 7 Regional Office Laboratory.
Giingong makabaligya si alyas Rey og 50 gramos nga shabu matag semana gikan sa iyang supplier sa ilegal nga drugas.
Dugang ni Alcantara nga si alyas Lino, napaubos na sa Community Based Drug Rehabilitation Program ug ni-graduate niadtong 2023.
Si alyas Jerry ug alyas Noel nadakpan na niadtong 2017 sa kaso sa ilegal nga drugas apan nabuhian human maka-plea bargain sa ilang mga kaso. /AYB