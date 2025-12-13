Drug den sa Tagbilaran gironda, 3 sikop

Gibungkag sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)-Bohol Provincial Office uban sa Tagbilaran City Police Station ang usa ka drug den atol sa gilusad nga buy-bust alas 2:36 sa hapon, Biyernes, Disyembre 12, 2025, sa Purok 8, Barangay Cogon, Siyudad sa Tagbilaran, Probinsiya sa Bohol.
Sa maong anti-illegal drug operation nakasikop sila og tulo ka drug suspects diin duha niini ang naabtan sa sulod sa drug den nga naghingos og gituohang shabu lakip na ang ilang target.
Giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza ang target sa operation nga si alyas Henry, 59, on-call nga panday nga residente ra sab sa maong lugar.
Samtang ang duha nga nasakpan sa sulod sa drug den mao silang alyas Kyle, 25, construction worker, taga Mabini Bohol ug alyas Jordan, 32, taga Tagbilaran City.
Nakuha sa mga operatiba ang napulo ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 16 gramos nga dunay estimated average market value nga P108,800, mga drug paraphernalia, ug ubang mga ebidensya.
Ang mga nakuhang ebidensya giduso na sa PNP Bohol Forensic Unit alang sa himuon nga chemical analysis ug ang mga suspek gikustodiya sa Tagbilaran City custodial facility.
Giingong makabaligya si Henry og 25 gramos nga shabu matag semana gikan sa iyang suplayer. / AYB