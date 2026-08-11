Drug den sa Talisay gironda, 3 priso 

Gibungkag ang drug den sa Barangay San Isidro, Talisay City sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Cebu ug Talisay City Police atol sa buy-bust operation alas 9:13 sa buntag, Domingo, Agusto 9, 2026, nga niresulta sa pagkasikop sa tulo ka tawo.
Giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza ang drug den maintainer nga si alyas Lucio, 56, construction worker ug residente sa maong lugar.
Giingo’ng makabaligya si Lucio og lima ka gramos nga shabu matag semana.
Nasikop sab ang duha ka lalaki nga giingong naabtan nga naghingos og shabu sulod sa drug den nga sila si alyas Dizon, 41, ug alyas Edmund, 52, pulos construction worker ug residente sa Barangay San Isidro. Nasakmit sa mga operatiba ang 11.12 gramos nga gituohang shabu nga adunay gibanabanang kantidad nga P75,616 lakip ang buy-bust money ug drug paraphernalias. / AYB