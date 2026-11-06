Drug den sa Talisay gironda, 3 sikop

Usa ka drug den sa Sityo Rattan, Barangay Tangke, Dakbayan sa Talisay ang malampuson nga nabungkag sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7, uban sa Philippine National Police Regional Intelligence Unit 7 atol sa gilusad nga ronda alas 2:30 sa hapon, Huwebes, Nobiyembre 5, 2026.
Si PDEA 7 Director Joel Plaza niila sa ilang target nga maoy nagpadagan sa drug den nga si alyas Rex, 55, construction helper nga nagpuyo sa maong dapit.
Lakip sa naposasan mao silang alyas Ranulfo, 67, e-bike driver nga taga Barangay Inayawan ug alyas Christopher, 48, parking attendant, taga Barangay Jaclupan, Siyudad sa Talisay.
Ang duha naabtan sa sulod sa drug den nga naghingos og shabu.
Nasakmit sa mga personnel sa PDEA 7 ang 9 ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 11.9 gramos nga dunay estimated average market value nga P80,920, buy-bust money, halin sa shabu nga P300 ug ubang drug paraphernalia.
Samtang ang tulo ka dinakpan gibutang na sab sa custodial facility sa PDEA 7 sa Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga duha ka buwan nila nga gipaubos sa case buildup ang maong drug den human makadawat ang impormasyon gikan sa usa ka concerned citizen.
Sa nakuha nga kasayuran, giingong makabaligya si alyas Rex og 50 gramos nga shabu matag semana.
Sa gihimong background investigation sa PDEA 7, si alyas Christopher nadakpan na niadtong 2018 human sab maabti sa mga operatiba sa sulod sa usa ka drug den.
Giandam na ang kaso nga ipasaka batok sa mga suspek. / AYB