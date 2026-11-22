Lima ka tawo ang nangadakpan lakip sa 19 anyos nga lalaki atol sa pagronda sa usa ka drug den sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 ug Talisay City Police Station sa Purok Sambag, Barangay San Roque dakbayan sa Talisay, Sabado sa hapon, Nobiyembre 21, 2026.
Si PDEA 7 Director Joel Plaza miila sa nadakpan nga maoy target sa ilang operation ug drug den maintainer nga si alyas Alex, 23, lakip ang iyang bata-bata nga si alyas Peter, 32, e-bike driver nga pulos nagpuyo sa maong dapit.
Naabtan sa mga operatiba ang tulo ka lalaki nga naatlan sa sulod sa drug den nga naghingus og shabu nga silang alyas Ged, 27, e-bike driver, alyas Al, 41, kargador ug alyas Jay, 19, kargador, pulos residente sa Barangay San Roque.
Nakuha sa mga sakop sa PDEA 7 ang mga pinakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 11.9 gramos nga dunay gibanabanang kantidad nga P80,920.
Lakip sa nasakmit ang mga drug paraphernalia, buy bust money, usa ka armas nga dunay lima ka bala ug nagkadaiyang ebidensya nga naa na sa kustodiya sa PDEA 7 Regional Office Laboratory.
Samtang ang lima ka mga suspetsado ang kasamtangan nga gibalhog sa custodial facility sa PDEA 7 sa Barangay Lahug sa siyudad sa Sugbo.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7 nga usa ka semana nila nga gipaubos sa case buildup ang maong drug den human madawat ang impormasyon gikan sa kasaligang tinubdan.
Sigun sa impormasyon nga nakuha sa PDEA 7 nga makabaligya si alyas Alex og 50 gramos nga shabu matag semana gikan sa iyang supplier.
Samtang si alyas Al, nadakpan na niadtong 2019 sa kasong paghupot og shabu ug pagka 2021 nadakpan usab ni sa kapulisan sa Talisay sa pagpamaligya og illegal nga drugas. / AYB