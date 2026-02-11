Drug-free workplace ipatuman sa Kapitolyo

Subling gipahibalo ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang pagpatuman sa drug-free workplace policy ug ang paghimo og random drug tests sa tanang opisyal ug empleyado sa kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo bisan unsa pa man ang ilang ranggo, status, ug sweldo.
Kini pinasubay sa Executive Order (EO) No. 2 nga gipaluyohan sa Provincial Ordinance No. 2025-10, o ang “Drug-Free Workplace Ordinance” nga gipangamahan ni Bokal Alfred Francis Ouano sa sixto distrito isip chairman sa committee on dangerous drugs abuse prevention.
Subay sa maong kamanduan, ang tanang opisyal o empleyado nga masakpan’g naghupot, tiggamitan, namaligya o ba kaha nag-distribute og ilegal nga drugas sulod o gawas sa Kapitolyo mag-atubang og silot sa pagkatangtang sa trabaho ug pag-atubang og tukmang kaso.
“The provincial government also commits to supporting the prosecution of drug-related offenses occurring within its premises or during official activities,” saysay sa lagda.
Subay niini, gimando ang pagsubay sa insaktong proseso sa drug testing pinasubay sa Dangerous Drugs Board regulations nga ipahigayon sa Department of Health–accredited laboratories.
Ang opisyal o personnel nga mobalibad sa pagpaubos sa drug test nga walay balidong rason mag-atubang sab sa administrative sanctions, samtang ang masayran nga magpositibo sa testing mahimong mokuwestiyon sa resulta sulod sa 15 ka adlaw gikan sa pagdawat sa resulta.
Apan kon magpositibo gihapon ang resulta sa confirmatory testing, mahimo kining mapasakaan og mga silot.
Aron masiguro ang pagpatuman niini, gitukod ang Drug-Free Workplace Committee nga maoy mag-monitor sa mga palisiya, pag-coordinate sa testing activities, pagsiguro sa data privacy, due process, pag-promote ug drug-abuse prevention programs, ug pag-oversee sa intervention, rehabilitation, ug employee assistance initiatives. / ANV