Drug personalities nakuhaa'g P204K nga shabu sa Minglanilla

Nadakpan ang duha ka drug personalities sa hiniusang buy-bust operation sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)-Cebu Provincial Office ug Minglanilla Municipal Police Station niadtong alas 12:05 sa kadlawon sa Dominggo, Septiyembre 20, 2026, sa Purok Upper 4, Barangay Tunghaan, Lungsod sa Minglanilla.
Giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza ang mga suspek nga silang alyas Isko, 40, ang target sa operasyon, ug iyang bata-bata nga si alyas Kiban, 36.
Ang duha pulos residente sa maong barangay.
Nasakmit sa mga operatiba ang duha ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 30 gramos nga dunay estimated average market value nga P204,000, buy-bust money ug cellular phone.
Anaa na sa kustodiya sa PDEA 7 Regional Office Laboratory ang mga nasakmit nga ebidensya, samtang ang mga suspek gitanggong sa custodial facility sa PDEA-7 sa Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo. / AYB