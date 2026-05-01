Drug personality nga nakapiyansa, nadakpan og balik

Laing drug personality ang naposasan sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 ug Mabolo Police Station atol sa buy-bust alas 3:38 sa gabii, Huwebes, Abril 30, 2026, sa parking area sa usa ka establisemento sa Barangay Hipodromo, Siyudad sa Sugbo.
Ang suspek giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga si alyas Jerry, 41, nga nagpuyo ra sab sa maong lugar.
Nakuha gikan kaniya ang pito ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 60 gramos nga dunay estimated average market value nga P408,000 ug ang buy-bust money.
Ang mga nakuhang ebidensya giduso na ngadto sa PDEA 7 Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga tulo ka semana nila nga gipaubos sa case buildup ang suspek human makuha ang impormasyon gikan sa ilang confidential informant.
Base sa pamahayag sa dinakpan nga makabaligya siya og 200 ngadto sa 500 gramos nga shabu matag semana gikan sa iyang suplayer.
Si alyas Jerry nadakpan na niadtong 2019 sa kasong paghupot sa ilegal nga drugas atol sa checkpoint apan gibuhian human nakapiyansa.
Giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kaniya. / AYB