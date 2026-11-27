Giilang kahadlokan ug idlas nga drug personality sa ilang dapit ang nadakpan atol sa gilusad nga buy-bust sa Municipal Drug Enforcement Unit (MDEU) sa San Fernando Municipal Police Station alas 11:40 sa gabii, Huwebes, Nobiyembre 26, 2026, sa Barangay Sangat, Lungsod sa San Fernando.
Ang suspek giila sa kapulisan nga si Jhon Jhon Jason Sarucam, 32, ug nagpuyo ra usab sa maong barangay.
Atol sa operasyon, nasakmit gikan sa posisyon ni Sarucam ang mga pinakete sa gituohang shabu nga motimbang og 0.83 gramos nga dunay standard drug price (SDP) nga P5,644.00, lakip na ang usa ka kalibre .38 nga revolver nga gisuksok sa iyang hawak.
Base sa imbestigasyon sa San Fernando Police Station, taod-taod nang gipanid-an ang kalihukan sa suspek human sila makadawat og taho nga namaligya kini og ilegal nga drugas sa ilang lugar.
Matod sa kapulisan, wala sila mokompyansa sa pagpahigayon sa operasyon tungod kay gawas sa pagpamaligya og shabu, magdala-dala usab kini og armas ug gikahadlokan sa mga residente.
Kasamtangang gibalhog si Sarucam sa custodial facility sa San Fernando Municipal Police Station samtang giandam na ang mga kasong kalapasan sa Sections 5 ug 11, Article II sa Republic Act (RA) 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002), ug RA 10591 (Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act) batok kaniya. / AYB