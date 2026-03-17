‘Drug pusher’ gi-report sa hotline sa PDEA, nasikop

Nadakpan ang drug personality nga gi-report sa “Isumbong Mo sa PDEA” sa gilusad nga buy-bust sa hiniusang pwersa sa PDEA-Bohol Provincial Office ug Tagbilaran City police station alas 8:53 sa gabii, Lunes, Marso 16, 2026, sa Purok 7, Barangay Bool, Siyudad sa Tagbilaran.
Ang nasikop giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga si alyas Rex, 40, nga residente ra sab sa maong barangay.
Nasakmit sa mga operatiba ang usa ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 5 gramos nga dunay estimated average market value nga P34,000, buy-bust money, ug usa cellular phone.
Matod ni Leia Alcantara ang information officer sa PDEA 7 nga human nila madawat ang impormasyon gikan sa “Isumbong Mo sa PDEA” gipaubos dayon ni sa duha ka semana nga case buildup.
Sa nakuha nga impormasyon, makabaligya ang suspek og 50 gramos nga shabu matag semana.
Ang nakuhang ebidensya giduso na kini sa PNP Bohol Forensic Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis.
Giandam na ang kaso sa kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165 batok sa suspek. / AYB