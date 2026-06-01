Drug pusher, nadakpan sa ikaupat nga higayon

Sa ikaupat nga higayon, nagtingkagol na sab sa prisohan ang usa ka 57-anyos nga lalaki human nadakpan pagbalik tungod sa ilegal nga drugas, alas 8:45 sa gabii, Dominggo, Mayo 31, 2026, sa Barangay Poblacion, Lungsod sa Dalaguete.
Giila sa kapulisan ang dinakpan nga si Gregorio Dibdib Lenares, alyas “Boboy,” 57, minyo, ug residente sa maong dapit.
Sa pakighinabi sa SunStar Superbalita Cebu, gibutyag ni Police Major Vincent Zozobrado, hepe sa Dalaguete Police Station, nga gipalitan nila si alyas “Boboy” og usa ka pakete sa gituohang shabu nga nagkantidad og P500 sa gipahigayon nga buy-bust.
Dihang naposasan, nakuhaan pa si Lenares og dugang 19 ka mga pakete sa shabu. Ang tanang nasakmit nga drugas motimbang og upat ka gramos ug gibana-banang mobalor sa kapin P27,000 base sa average market value niini.
Sumala ni Major Zozobrado, ikaupat na kini nga higayon nga nadakpan si alyas Boboy. / GPL