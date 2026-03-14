Drug pusher nga pilian og kustomer sikop sa buy-bust

Nadakpan sa mga sakop sa Abellana Police Station 2 ang usa ka gidudahang drug pusher nga giingong dili modawat og ginagmay nga baligya atol sa buy-bust niadtong Biyernes sa gabii, Marso 13, 2026, sa Sityo San Roque, Barangay Sambag 1, Dakbayan sa Sugbo.
Giila ang suspek nga si alyas “Jay,” 23, ug residente sa maong dapit. Nakuha gikan kaniya ang 11 ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang og 160 gramos ug adunay banabana nga balor nga P1,088,000.
Suma ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolf Oriol, tigpamaba sa Cebu City Police Office (CCPO), nagsugod ang ilegal nga negusyo ni Jay sa wala pa ang Sinulog niadtong Enero.
Talagsaon ang operasyon niini tungod kay dili mobaligya og ginagmay sa iyang mga suki.
“Dili kini modawat og ginagmay nga order sanglit kinahanglan magsugod sa usa ka bulto o lima ngadto sa 25 gramos ang iyang baligya,” matod ni Oriol.
Gibana-banang moabot ngadto sa 200 gramos ang mabaligya ni alyas Jay matag buwan.
Ang iyang operasyon naglangkob sa tibuok Sambag 1 ug mga kasikbit nga dapit sa dakbayan.
Gawas sa ilegal nga drugas, narekober usab sa kapulisan ang P14,500 nga buy-bust money ug uban pang mga ebidensya nga giduso na sa PNP Cebu City Forensic Unit alang sa chemical analysis.
Matod ni Oriol, ang maong malampusong operasyon kabahin sa kamanduan ni Police Colonel George Ylanan, hepe sa CCPO, nga mas pakusgan pa ang kampanya batok sa ilegal nga drugas aron mapabilin ang kahapsay ug kalinaw sa matag barangay ug mapugngan ang kriminalidad. / AYB