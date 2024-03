Drug supplier sa CV nailhan na; drug matrix gipagawas

Duna nay naila ang Police Regional Office (PRO) 7 nga usa ka drug supplier nga maoy usa sa gitan-aw nga responsabli sa pagpayuhot sa kinilo nga illegal nga drugas sa Central Visayas (CV).

Apan ang maong drug supplier dili taga Sugbo sanglit nakabase kini sa gawas sa Central Visayas.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Abe­rin, hepe sa PRO 7, nga sa ma­tag dunay dagko nga dakop mogawas gyud ang pangalan sa maong drug supplier.

Tungod niini, mihimo og lawom nga pakisusi ang kapulisan kon kinsa kini ug ila na usab nga nailhan kinsa ang iyang mga tawo sa ubos nga gitawag niyag downline.

“Well, we have identified one supplier but he is not in Cebu City, he is outside our region but ang iyahang ngalan nagsige og balik-balik (sa imbestigasyon). Na-validate nato nga ang tanang dagko ug mga significant nga pasulod og supply diri sa Central Visayas apil gyud iyahang ngalan..” sigun ni Pelare.

Dugang niya nga dunay bag-ong drug personalities sa ilang drug matrix lakip na ang drug group nga maoy nangulo sa distribution o illegal drug trade.

Kasagaran sa maong drug pesonalities dunay mga warrant of arrest base sa pamahayag sa drug suspects nga madakpan atol sa custodial debriefing.

Gibanabana sa kapulisan nga naa sa 50 ka drug personalities ang naa sa ilang dia­gram apan kasagaran kanila nangadakpan na.

Apan, matod ni Pelare, nga bisan nga daghan ang nanga­dakpan, dunay bag-o nga mo- puli nga maoy tahasan sa pag- hatod sa illegal nga drugas sa ilang customers.

Ang usa sa problema nga nasugatan sa kapulisan nga kon dunay madakpan nga drug courier nga nakuhaan og kinilo, maputol ang impormasyon tungod kay wala kini makaila sa nagmando kaniya sa paghatod sa nasakmit nga gidiling drugas.

Gipaagi ang kamandoan sa usa ka dako nga drug supplier o middle man pinaagi sa cellular phone ug wala usab siya makaila kinsa ang naghatod sa supply sa illegal nga drugas kaniya.

“They are highly compartmentalize, meaning to say the players in the illegal drug trade do not know each other. Their contact is only through cellular phones and some diri sa social media but naa tay mga names sa mga personalities involve only that pag madakpan ning usa ka tawo, naa na pud sila’y ipuli...” dugang ni Pelare dihang nahinabi sa Superbalita Cebu.

Subay sa nagkadaghan nga illegal nga drugas nga nasakmit, ang hepe sa PRO 7 mimando sa tanang units sa kapulisan nga mas hi­ngusgan ang demand reduction.

Kini maoy sentro sa programa sa gobyerno aron mapuhag ang problema sa illegal nga drugas sa matag lugar.

Sa data sa PRO 7 sa ilang kampanya batok sa illegal nga drugas gikan sa Enero 1, 2024 hangtod sa Marso 10, 2024, nakasakmit na sila 55.4 kilograms sa gituohang shabu.

Base sa maong data sa PRO 7, nasuta nga miabot na sa P376,915,748.00 ang standard drug price nga nasakmit sa kapulisan.

Samtang, niabot na og 1,393 ka anti-illegal drug operations ang nahimo sa kapulisan nga miresulta sa pagkasikop sa 1,643 ka drug personalities. / AYB