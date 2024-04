Drug test ordinance sa Lapu giaprubahan

Giaprubahan sa Konseho sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang ordinansa nga nagmando sa mandatory random drug testing sa tanang mga opisyal ug trabahante sa Kagamhanan sa Dakbayan, ilabina niadtong adunay mga isyo sa pagtambong, morag drug-addict ang panagway, ug dili maayong performance sa pagtrabaho.

Giaprubahan sa Konseho ang ordinansa nga “Institutionalizing a Drug-Free Workplace in the Lapu-Lapu City Government and Providing Sanctions for Violations” atol sa ilang regular session niadtong Marso 25, 2024.

Sa Lunes, Abril 1, 2024, si Gary Lao, kinsa maoy executive director sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention (Closap), namahayag sa chat message sa SunStar Cebu nga ang ordinansa gi-endorso na kang Lapu-LapuCity Mayor Junard “Ahong” Chan alang sa pagpirma ug pagpatuman.

Kon mapirmahan na sa mayor ang ordinansa, moepekto na kini human mamantala sa City Public Disclosure Board sulod sa 10 ka adlaw nga trabaho.

LATE, TAPULAN

Ang maong ordinansa nagmando sa pagpahigayon og random drug testing sa tanang opisyal sa Lapu-Lapu, elected o gitudlo. Magamit usab kini sa mga regular, kaswal, ug job order nga mga empleyado, bisan unsa pa ang ilang kahimtang sa pagpanarbaho, lakip ang mga opisyal ug kawani sa barangay.

Ang polisiya nag-ingon nga ang random drug testing ipahigayon, uban ang pagtutok sa mga empleyado nga nagpakita sa kanunay nga dili otorisado nga pag-absent, balik-balik nga pagka-late, o pagtinapulan sa trabaho.

Dugang pa, ang pagsulay magpunting sa mga nagpakita sa kalit, grabe nga mga kausaban sa hitsura sama sa slurred speech o nagpuwa nga mga mata.

Ang dili maayo nga performance sa trabaho ug ang di maayo nga relasyon sa mga kauban sa trabaho mahimo usab nga sukaranan sa testing, labi na alang sa mga empleyado nga dunay daghang mga reklamo sa publiko, nakig-away sa kauban sa trabaho, o kanunay nga nanghulam og kuwarta.

Ang pagkasuko ug pagkausab sa mood nga nakaapekto na sa performance sa trabaho sa usa ka empleyado, sama sa pagkapakyas sa pagkab-ot sa mga deadline, pagaisipon usab.

Ang city mayor o ang Closap mahimo’ng mohangyo og random drug test.

Sa susama, ang mga barangay kapitan mahimo’ng mohangyo sa Closap nga mohimo og random drug test sa ilang tagsa-tagsa ka barangay.

Ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu adunay gibana-bana nga 5,000 ka mga empleyado, ug ang Lapu-Lapu adunay kinatibuk-an nga 30 ka mga barangay.

Dugang pa, ang ordinansa nagkinahanglan og mandatory drug test isip kabahin sa pre-employment requirements alang ni bisan kinsa nga gusto’ng motrabaho sa bisan asang opisina ubos sa Lapu-Lapu City Government. / HIC