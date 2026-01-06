Drug test sa personnel sa PRO 7 kompleto na

Nakab-ot sa Police Regional Office (PRO) 7 ang 99.8 porsiyento nga compliance rate human makompleto ang mandatory drug testing sa ilang mga sakop sa Central Visayas.
Tumong niini ang paglimpyo sa organisasyon ug pagpalig-on sa integridad sa kapulisan pinaagi sa drug test sa tanang aktibong uniformed ug non-uniformed personnel. Kadtong mga naka-AWOL (Absent Without Official Leave) ug ang mga nag-atubang na og suspensyon o administratibong kaso ang wa makaapil. Dunay mga nagpositibo apan wala gibutyag ang gidaghanon ug kasamtangan na nga nag-atubang og dismissal o pagkatangtang sa serbisyo ubos sa Regional Internal Affairs Service (Rias). / AYB