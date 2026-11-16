Drugas gitan-aw nga motibo sa pagpatay sa parking boy

Nakadawat na og hulga sa kinabuhi ang usa ka parking attendant sa wala pa siya gipusil-patay sa wala pa mailhi’ng gunman sa N. Bacalso Avenue, atbang sa Tabunok Public Market, Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay niadtong pasado alas 6 sa gabii, Sabado, Nobiyembre 14, 2026.
Ang biktima giila nga si alyas Dondel, 41, residente sa Molave Extension, Barangay Tabunok.
Base sa report sa Talisay City Police Station nga gipadayag ni Mayor Samsam Gullas sa iyang Facebook post, wala na mopauli sa ilang balay ang biktima tungod sa kahadlok human makadawat og hulga.
Apan wala siya makalikay sa kamatayon kay gipusil siya ug namatay sa wala pa maabti sa mga medical personnel.
Sa imbestigasyon, unang nakadawat og tawag ang kapulisan gikan sa City of Talisay-Traffic Operations and Development Authority (CT-Toda) command center kalabot sa pagpamusil.
Duna na'y giila nga person of interest ang kapulisan sa maong kaso.
Gitan-aw sa mga imbestigador ang anggulo sa ilegal nga drugas ug posibleng personal nga panagbangi isip motibo sa krimen.
Gimando ni Gullas kang Police Lieutenant Colonel Leo Logroño, hepe sa Talisay City Police Station, nga paspasan ang pag-ila ug pagdakop sa mamumuno aron mapanubag kini sa balaod. / AYB