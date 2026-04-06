Drugas motibo sa pagpusil sa usa ka babaye

Giila na sa kapulisan ang namusil sa usa ka babaye sa Sityo Zapatera, Barrio Luz, Dakbayan sa Sugbo niadtong Sabado de Gloria, Abril 4, 2026.
Ang biktima nailhan nga si alyas Nova, hingkod ang panuigon, residente sa maong dapit.
Nakaangkon siya og samad pinusilan sa iyang tiil ug daling gidala sa tambalanan.
Subay sa imbestigasyon sa Mabolo Police Station, nailhan ang suspek nga si alyas Maria, 28, kinsa silingan ra sab sa biktima.
Dali nga nisibat ang suspek human sa krimen ug sa pagkakaron, subject na sa manhunt sa kapulisan.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolf Oriol, information officer sa Cebu City Police Office (CCPO), gidudahang ilegal nga drugas ang motibo sa krimen.
Sigon sa mga saksi, nasuko si alyas Maria tungod sa pagduda nga si alyas Nova maoy naghatag og impormasyon sa kapulisan nga niresulta sa pagkasikop sa kapuyo sa suspek.
“Sa inisyal nga investigation, naa ni kalambigitan sa ilegal nga drugas kay kining suspek nga babaye nagduda nga kining biktima maoy nibutyag og impormasyon ngadto sa kapulisan gumikan sa pagkadakop sa iyang live-in partner,” pamahayag ni Lt. Col. Oriol.
Luwas na sa kuyaw nga kahimtang ang biktima samtang padayon pang gipangita sa mga awtoridad ang suspek nga giila sab nga usa ka drug personality sa dapit. / AYB