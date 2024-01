Drugas nga alang sa Sinulog, nasakmit

Ang mga binulto nga gituohang shabu nga nasakmit sa bag-o lang anti-illegal drug operations sa lainlaing units sa kapulisan gidudahan sa Police Regional Office 7 nga alang sa nagsingabot nga Sinulog.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nga kon wala pa masakmit ang maong supply sa ilegal nga drugas, ipang apod-apod kini sa Metro Cebu ug mga silingang probinsya sa Sugbo.

Kon dunay dagko’ng mga kalihukan ang Sugbo, sama sa holiday seasons ug nagsingabot nga Sinulog, mosiaw ang pagdagsa sa supply sa ilegal nga drugas.

Mangita og paagi ang drug personalities nga makapa­lusot.

Subay niini, gipaniguro sa PRO 7 nga magpabilin ang ilang kaagresibo nga mopahigayon og operasyon batok sa ilegal nga drugas sanglit kini ang mando ni Aberin.

“Because in the recent celebrations usa ni sa ginatan-aw nga problema but your police together with PDEA and other law enforcement agencies are looking into this we will continuously conduct operations,” matod ni Pelare.

Duna pay dagkong drug personalities nga gipang monitor karon sa matag unit sa PNP nga nagplano nga mopalusot og daghang supply sa ilegal nga drugas.

Lakip sa ilang gibantayan uban sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 ang party drugs nga peligro sa kinabuhi sa mga batan-on.