Dry run sa BRT ipasayo ni Archival

Gusto sa kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo nga sugdan na sa Septiyembre 15, 2025, ang dry run alang sa unang package sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT).

Si Cebu City Mayor Nestor Archival, sa usa ka press conference niadtong Agusto 26, nihangyo sa Department of Transportation (DOTr) nga sugdan na ang dry run sa labing daling panahon, taliwala sa taho nga ang dry run mahimong magsugod pa sa ulahing bahin sa Septiyembre o sa sayong bahin sa Oktubre.

“We have been constantly following it up and pushing for its early start,” matud ni Archival.

Gipasabot ni Archival nga ang DOTr, isip implementing agency sa proyekto, maoy responsable sa operational preparations, traffic management plan, ug pag-ila sa mga bus.

Gisugyot usab sa mayor ang usa ka dry run nga rota gikan sa Cebu IT Park ug Cebu Business Park paingon sa SM Seaside City Cebu.

Kini nga rota mogamit sa dedicated bus lanes ug bag-ong mga estasyon sa daplin sa Osmeña Boulevard, moagi sa Fuente Osmeña Circle ug Cebu Normal University sa dili pa makaabot sa Cebu South Bus Terminal (CSBT) sa Natalio Bacalso Avenue.

“If possible, we can test it,” ingon ni Archival.

Ang gisugyot nga rota ni Archival usa ka alternatibo sa naunang plano ni Bise Mayor Tomas Osmeña, Gobernador Pamela Baricuatro, ug DOTr Secretary Vince Dizon, nga gikan sa Cebu Provincial Capitol paingon sa CSBT. / EHP