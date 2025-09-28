Dry run sa CBRT giuswag

Ang dry run alang sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) Package 1 giuswag gikan sa Septiyembre 29 ngadto sa ikaduhang semana sa Oktubre tungod kay wala pa makompleto ang mga preparasyon.
Si Cebu City Mayor Nestor Archival, sa usa ka phone interview niadtong Dominggo, Septiyembre 28, 2025, nagpagawas og pipila ka hangyo sa Department of Transportation (DOTr) aron masiguro ang malampuson nga paglunsad sa CBRT Package One.
Giawhag ni Archival ang DOTr ug ang proponent sa CBRT nga i-finalize ang rota sa CIBUS, nga magsugod gikan sa South Road Properties paingon sa Cebu Business Park ug pabalik.
Kinahanglan usab nga dugangan ang mga reflectorized orange bollards sa mga lugar nga nakuwangan niini atol sa tulo ka adlaw nga test run niadtong Septiyembre 17 hangtud 19.
Kinahanglang magbutang usab ang DOTr og directional markers aron ang mga motorista ug pedestrian makahibawo na daan sa gipahinungod nga mga agianan alang kanila og sa CBRT.
Matud ni Archival, kining mga markaha kabahin sa responsibilidad sa DOTr.
Ang kakuwang sa directional markers ug ang kalit nga pagkunhod sa tulo ka lane ngadto sa duha ka lane duol sa Cebu South Bus Terminal (CSBT) maoy nakamugna sa kahuot sa trapiko atol sa test runs.
Gipasabot sa mayor nga ang pagkunhod sa dalan posibleng wala maapil sa inisyal nga traffic analysis sa proyekto.
Nangatarungan ang mayor nga ang pag-usab sa traffic patterns uban sa daghang gidaghanon sa mga sakyanan maoy nag-unang hinungdan sa trapiko.
Nisugyot siya og estrikto nga pagpatuman sa loading ug unloading sa gitudlo nga mga lugar sulod sa rota sa CBRT.
Gipasabot niya nga ang paghunong si dili loading and unloading nga mga dapit maoy hinungdan sa pagkalangan sa ubang mga motorista.
Aron madumala ang bag-ong traffic scheme, nagplano ang mayor nga magpahigayon og miting sa Traffic Management Committee (TMC) karong Biyernes, Oktubre 3 aron hisgutan pila ka traffic personnel ang i-deploy sa rota sa CBRT.
Apan ila usab nga siguroon nga dili makompromiso ang ubang mga dapit sa siyudad.
Gimandoan usab sa Mayor ang CCTO nga pakusgan ang ilang public information campaign bahin sa bag-ong traffic scheme alang sa CBRT. / EHP