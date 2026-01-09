Dry Run sa Seaborne Procession, gipahigayon

Opisyal na nga ang MV Lite Ferry Ten mao ang magsilbing opisyal nga galyon para sa umaabot nga seaborne procession.
Kini ang mokarga sa mga sagradong imahe sa Sagrada Familia: ang Señor Santo Niño, Birhen sa Guadalupe, ug San Jose, isip kabahin sa ika-461 nga selebrasyon sa Fiesta Señor. Ang maong vessel usa ka roll-on/roll-off (RoRo) nga barko nga gipanag-iya sa Lite Shipping Corporation.
Natukod kini niadtong 2024 ug kasamtangang nagbiyahe sa nagkadaiyang rota sa nasod.
Niadtong Huwebes, ang Basilica Minore del Santo Niño de Cebu—inabagan sa Philippine Coast Guard (PCG) ug Naval Forces Central—nipahigayon og dry run alang sa seaborne procession nga gitakda sa Enero 17, 2026.
Tumong sa maong dry run nga maseguro ang kaluwasan, seguridad ug kahapsay. / ABC