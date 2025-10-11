DSWD: 2nd wave sa ayuda sa N. Cebu kompleto na, gitutokan na sab ang Davao

Nahuman na sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang ikaduhang hugna sa pagpanghatag sa hinabang nga pagkaon alang sa mga Sugbuanon nga naapektuhan sa magnitude 6.9 nga linog.
Samtang gitutokan karon sa ahensya ang paghatag og humanitarian aid ug psychosocial support sa mga nga naigo sa duha ka mga linog nga magnitude 7.4 ug 6.8 sa Davao Oriental.
Gi-report ni DSWD Disaster Response Management Bureau (DRMB) Director Maria Isabel Lanada nga mokabat sa 443,340 ka family food packs (FFPs) ang naapud-apod ngadto sa mga pamilya ug indibidwal nga naapektuhan sa pagtay-og sa Cebu niadtong Septiyembre 30.
Nangandam na karon ang DSWD aron ipatuman ang Emergency Cash Transfers (ECT) alang sa labing naapektuhan nga mga pamilya aron suportahan ang sayo nga pagbangon ug pagpahiuli sa panginabuhian sa 12 ka local government units (LGUs) sa Northern Cebu.
Sa Davao Oriental, diin niigo ang magnitude 7.4 nga linog sa 62 kilometros sa southeast sa Lungsod sa Manay, nagpadayon ang DSWD sa paghatag og emergency relief sa mga apektadong komunidad.
Naapud-apod na sa DSWD ang 1,552 ka FFPs, 606 ka ready-to-eat food (RTEF) boxes, ug 969 ka non-food items (NFIs), nga mikabat og kapin sa Php3.74 milyunes nga kantidad sa hinabang.
Sa mando ni Secretary Rex Gatchalian, nag-deploy usab ang DSWD og duha ka mobile kitchens ug duha ka mobile command centers (MCC) sa Lungsod sa Manay aron motabang sa pagpahiuli sa mga linya sa komunikasyon ug pagsiguro sa padayon nga suporta sa pagkaon alang sa mga namakwit.
Gipatin-aw sa opisyal sa DRMB nga ang relief operations sa DSWD tubag dili lang sa panginahanglan sa pagkabuhi, apan apil na usab sa dignidad ug kaayohan sa mga apektadong pamilya.
Matod ni Lanada nga niapod-apod usab ang DSWD og family clothing kits, hygiene kits, kitchen kits, ug sleeping kits. / PR