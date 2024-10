DSWD 7 awards Huwarang Pantawid Pamilya 2024

Ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7 Central Visayas bag-o lang mihatag og award sa regional winners sa 2024 Search for Huwarang Pantawid Pamilya.

Ang pamilya ni Porferio ug Porferia nga taga Barangay Maningcao, lungsod sa Sibulan, Negros Oriental maoy regional winner sa tuig nga tilt.

Si DSWD-7 Regional Director Shalaine Marie Lucero, uban sa mga opisyal sa DSWD ug partner stakeholders sama sa Department of Education (DepEd), Department of Health (DOH), National Anti-Poverty Commission (NAPC), ug ang World Vision International nitunol sa plaque of recognition ug ang cash incentive sa mga regional winners atol sa awarding ceremony nga gipahigayon sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Sugbo.

Laing mga mananaog mao sila si Domingo ug Leonora Doblas sa Brgy. Behind the Clouds, Batuan, Bohol nga nahimutang sa ikaduha.

Ang pamilya ni Edwin ug Luzviminda Encina sa Brgy. Cang-inte, Siquijor, Siquijor ug Jaime ug Janet Icot sa Brgy. Calero, Liloan, Cebu, nakaangkon sa ikatulo ug ikaupat nga dapit, sunodsunod.

“You are our living testimonies, kamo ang buhing ehemplo, kamo ang mga kalampusan sa programa, ug kamo ang ebidensya nga ang matag pamilya sa 4Ps naninguha ug naningkamot.

“Ang maong kalampusan inubanan sa mga nakat-onan sa Family Development Session o FDS ug inubanan sa tabang sa atong mga partners nga naghatag sa ilang resources, time, ug kahibalo," matod ni Lucero atol sa iyang opening message.

Si Director Lucero midugang nga ang pagpangita nakatabang sa pagdasig sa mga pamilya sa 4Ps sa pagtuman sa mga kondisyon sa programa ug pagpakita sa talagsaong mga istorya sa modelo nga mga pamilya kinsa bisan pa sa mga hagit nga dala sa kakabos, makapadayon sa lig-on nga relasyon sa pamilya, makapakita og positibo nga mga mithi sa Pilipino ug makamugna og positibong epekto sa ilang tagsatagsa ka komunidad.

Ang pamilyang Fortuito maoy morepresentar sa rehiyon sa Central Visayas atol sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) National Family Congress sa Metro Manila karong Oktubre 27-31, 2024, kuyog sa ubang mga regional winners gikan sa tibuok nasod.

Ang 4Ps maoy nag-unang programa sa gobyerno sa pagwagtang sa kakabos nga namuhunan sa kahimsog, nutrisyon, ug edukasyon sa mga kabus nga panimalay nga kwalipikado alang sa maong programa.

Uban sa psychosocial ug educational nga mga sangkap nga gihatag pinaagi sa Family Development Session (FDS), ang mga benepisyaryo makapauswag ug makapada­yon sa kaayohan.

Giimplementar pinaagi sa DSWD, ang programa na-institutionalize niadtong 2019 pinaagi sa Republic Act 11310, o ang 4Ps Act. / PR