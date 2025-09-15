DSWD 7, Bohol LGUs nagkahiusa sa konsultasyon alang sa kalig-on sa 4Ps
Gitigom sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7 – Central Visayas ang Bohol Local Chief Executives (LCEs) Consultation Dialogue alang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) niadtong Septiyembre 8, 2025, sa Reyna’s the Haven and Gardens, Tagbilaran City.
Tumong sa kalihukan ang paglig-on sa panag-uban tali sa national government and local government units (LGUs) aron matubag ang mga kakulangan sa programa ug maseguro ang padayon nga kaayohan sa mga benepisyaryo sa 4Ps.
Nihatag sa welcome message si Bohol Vice Governor Pacifico Nicanor Besas kinsa nisaysay nga ang 4Ps dako og papel sa pagpanghatag og social service ug pagpakunhod sa kapobrehan.
“As we continue to pursue further reforms and programs aimed at reducing poverty in our respective municipalities, the city, our province, and the country, we must recognize that programs like 4Ps are instrumental in achieving our targets and in fulfilling our promise of a better future for the Boholanos,” matod pa ni Besas.
“This consultation dialogue provides a platform to share best practices and milestones under the program, and to voice our perspectives on how the program can be further improved,” dugang niya,
Gipasabot sab ni Besas nga ang 4Ps importante sa paghatag serbisyo sa labing kabos nga sektor ug sa pagpaminos sa poverty incidence.
Gipangayo niya nga mahimong adaptive ug innovative ang tanang stakeholders aron magpadayon ang programa nga makahatag sa panginahanglan sa mga benepisyaryo.
Gipresentar ni 4Ps Institutional Partnership Division Chief Khristina Umali ang 4Ps Law and the Patatagyud strategy nga nagpasabot sa 17 ka tuig nga impluwensya sa programa sa Bohol.
Gidayeg sab niya ang suporta sa mga LGU pinaagi sa lokal nga balaudnon alang sa kalampusan sa 4Ps.
Samtang si Luz Fegarido, Bohol provincial link, nipahayag sa progreso sa lalawigan ug giila ang Social Welfare and Development Indicator (SWDI) gaps sama sa kakuwang sa kita, limitadong oportunidad sa trabaho, ug mga hagit sa edukasyon.
Sa open forum, gitubag sa mga opisyal sa DSWD lakip na ni ARDO Juanito Cantero, Division Chief Jiah Sayson ug Khristina Umali ang mga kabalaka sa LCEs.
Lakip niini ang posibilidad nga scholarship sa kolehiyo alang sa 4Ps beneficiaries, endorsement sa mga graduate ug LET passers para sa DepEd, ug paghatag akses sa Sustainable Livelihood Program (SLP) alang sa panginabuhian.
Ang kalihukan gilangkuban sa 18 ka mga mayor, duha ka vice mayor, ug 21 pa nga lokal nga opisyales.
Pinaagi sa maong konsultasyon, gipalig-on pag-usab sa DSWD 7 ug mga LGU ang ilang panaghiusa aron ang 4Ps magpadayon nga gamhanan nga himan sa pagputol sa intergenerational cycle sa kapobrehan ug paghatag gahom sa mga pamilya ngadto sa kaugalingong paglambo. / PR