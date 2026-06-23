DSWD 7 CIS nasudnong kampyon sa Best Crisis Intervention Section

Nakab-ot sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7–Central Visayas ang usa ka dakong kadaugan human kini gipasidunggan sa 2025 Program on Awards and Incentives for Service Excellence (Praise) National ug Gawad Kabalikat Awards Rites nga gipahigayon niadtong Hunyo 11, 2026, isip kabahin sa selebrasyon sa ika-75 nga Founding Anniversary sa departamento.
Ang Crisis Intervention Section (CIS) sa DSWD 7 nilugwa isip nasudnong kampyon sa Best Crisis Intervention Section.
Giila ning maong pasidungog ang talagsaong pasundayag, dedikasyon, ug padayon nga paningkamot sa Crisis Intervention Section sa paghatag og dali ug episyenteng tabang ngadto sa mga indibidwal ug pamilyang naapektuhan sa nagkalainlaing krisis.
Pinaagi sa makanunayon nga pagpatuman sa mga social welfare interventions, napamatud-an sa seksyon ang kalidad sa serbisyo niini alang sa mga kabos ug labing nanginahanglan sa tibuok Central Visayas.
Gipasiugda sab sa maong kadaugan ang importante nga papel sa CIS sa paghatag og emerhensiyang suporta sa mga nanginahanglan og medikal nga tabang, pinansyal nga ayuda, ug uban pa nga serbisyo atol sa lisod nga kahimtang aron maseguro nga walay kliyente nga mabiyaan.
Atol sa online nga Praise National Awards Rites, nitambong si SWO IV Clavel Saycon, pangulo sa Protective Services Division (PSD), kauban si DSWD Field Office 7 Regional Director Shalaine Marie S. Lucero ug Assistant Regional Director for Operations Jiah L. Sayson.
Gipasidunggan ni Director Lucero ang Crisis Intervention Section ug ang tanang awardees tungod sa ilang pagpakita sa labing taas nga sukdanan sa serbisyo publiko.
Matod pa niya, ang maong pag-ila usa ka pagpamatuod sa dedikasyon, kakugi, ug pagpakabana sa mga kawani sa DSWD 7.
Iyang gipasiugda nga ang kadaugan sa CIS nagpakita sa lig-on nga paningkamot sa ahensiya sa paghatag og paspas, responsive, ug people-centered nga serbisyo alang sa mga indibidwal ug pamilyang anaa sa krisis.
Dugang pa niya, ang maong kalampusan dili lang usa ka dungog alang sa awardees kon dili usa sab ka inspirasyon sa tanang mga kawani sa DSWD aron magpadayon sa pagpalambo sa kalidad sa serbisyo publiko ug sa pagpatuman sa mga bag-ong pamaagi alang sa kaayuhan sa katawhan.
Gawas sa kampyunato sa Crisis Intervention Section, nakadawat sab ang DSWD Field Office 7 og ubang pasidungog sa nasudnong awards rites.
Si Atty. Jun T. Eso, ECE, maoy nag-angkon sa Angel in Red Vest Award, samtang si Lairisa B. Ballaso, RSW, nakakuha sa 2nd Place sa Best Community-Based Social Worker (Permanent).
Si Jiah L. Sayson sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) nakadaog sab og 2nd Place isip Best Division Chief, ug ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program–Regional Program Management Office (RPMO) nakadawat og 2nd Place sa Honorable and Exemplary Achievements on Anti-Red Tape (Heart) Award.
Sumala sa DSWD 7, ang sunodsunod nga mga pasidungog nagpakita sa kolektibong paningkamot sa Field Office 7 sa pagpalig-on sa excellence, innovation, transparency, ug accountability sa serbisyo publiko.
Gipamatud-an sab niini ang padayon nga paningkamot sa ahensiya sa paghatag og responsive social protection programs nga makatabang sa mga kabos, kabalayan, ug komunidad sa Central Visayas.
Samtang gisaulog sa DSWD ang ika-75 ka tuig sa pag-alagad sa katawhang Pilipino, ang mga nahimog kalampusan sa Field Office 7 nagsilbing inspirasyon sa tanang public servants aron magpadayon sa matinud-anon, malumo, ug episyenteng pag-alagad sa matag Pilipino. / PR