DSWD 7 gipasidunggan sa CTU-Argao sa kalampusan sa Tara, Basa! Program

Gipasidunggan ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) 7 sa “Catalyst for Community Empowerment Award” atol sa “SEMPER GRATUS: Garbo ug Pagdayeg 2026” sa Cebu Technological University–Argao Campus niadtong Pebrero 17, 2026.
Ang pag-ila nagpunting sa lig-on nga panag-uban sa DSWD 7 ug CTU–Argao pinaagi sa Tara, Basa! Tutoring Program (TBTP) nga nagtumong sa pagpalambo sa edukasyon ug pagserbisyo sa komunidad. Sumala sa unibersidad, ang award usa ka pagdayeg sa kolektibong paningkamot sa paghatag og kahusayan ug dedikasyon aron mapalig-on ang misyon sa pag-empower sa komunidad pinaagi sa kolaborasyon.
Ang maong kalihukan kabahin sa ika-81 nga anibersaryo sa CTU–Argao ubos sa temang “Continuing Tradition, Upholding Advancement and Competence,” nga nagpasabot sa padayon nga paningkamot sa kampus alang sa akademikong kahusayan, propesyonal nga pagtubo ug serbisyo publiko.
Sukad nisalmot sa TBTP niadtong 2025, nahimong aktibong partner higher education institution ang CTU–Argao. Sa unang tuig sa implementasyon, nakapalihok kini og 72 ka mga estudyante sa kolehiyo isip tutors ug youth development workers, nga nakatabang sa 240 ka kabataan nga naglisod sa pagbasa aron mapaayo ang ilang literacy skills.
Naapil sab ang 238 ka ginikanan nga nabansay sa praktikal nga mga pamaagi sa pagpadayon sa pagkat-on sa ilang mga anak sa balay ug sa epektibong pagginikanan pinaagi sa learning sessions.
Tungod sa kalampusan sa programa, gipadayon sa CTU–Argao ang suporta niini sa TBTP alang sa 2026 ug giablihan na ang aplikasyon sa mga estudyante nga gustong moapil sa sunod nga implementasyon.
Sumala sa mga opisyal, ang maong panag-uban nagpakita nga ang edukasyon mahimong kusog nga instrumento sa malungtarong kausaban kung magtinabangay ang mga institusyon alang sa komon nga tumong. / PR