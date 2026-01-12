DSWD 7 innovations division naghiusa sa mga tumong, target alang sa 2026

Sa pagsugod sa bag-ong tuig, nagpahigayon sa ilang unang quarter meeting ang Innovations Division sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office VII – Central Visayas niadtong Enero 6, 2026, sa Dakbayan sa Sugbo.
Gitapok sa kalihukan ang tanang kawani sa dibisyon alang sa estratehikong pagplano ug paghiusa sa mga tumong alang sa 2026.
Gisentro sa miting ang pagrepaso ug sa pagtan-aw pag-usab sa mga programa ug inisyatiba nga gipatuman sa miaging tuig.
Gipresentar sab ang mga rekomendasyon ug suhestiyon nga nagtumong sa pagpalambo sa paghatod sa mga serbisyo ngadto sa katawhan.
Nahimo sab kining usa ka higayon aron mapalig-on pag-usab sa mga kawani ang ilang paningkamot ug dedikasyon sa paghatag og mas epektibo ug mas makatabang nga mga programa ug serbisyo alang sa mga molupyo sa Central Visayas.
Sa iyang mensahe, gipabug-at sa Innovations Division Head nga si Margie D. Pinton ang giya sa Regional Director nga si Shalaine Marie S. Lucero, nga nagpasabot sa kamahinungdanon sa panagtinabangay tali sa mga kawani, ang paningkamot sa kahusayan nga may kaluoy ug pag-atiman, ug ang pagmintinar sa lig-on nga moral nga baruganan sa serbisyo publiko.
Gipahinumdoman sab niya ang tanang empleyado sa padayon nga pagpraktis sa kultura sa pagpakabana nga nagpakita sa tinuod nga pagtagad ug empatiya sa ahensiya alang sa ilang mga kliyente ug stakeholders.
Usa sa mga talagsaong bahin sa kalihukan mao ang pag-orient sa DSWD 7 Legal Officer nga si Atty. Ron Stevend Maylon sa mga partisipante bahin sa Code of Conduct sa departamento.
Pinaagi sa iyang diskusyon, naseguro nga nasabtan sa tanang kawani ang mga pamatasan ug mithi sa ahensiya nga nagpalig-on sa accountability, propesyonalismo, ug integridad sa trabaho.
Sa pagtapos sa kalihukan, gipangulohan ni Fr. Loreto Jaque ang usa ka debriefing session diin nagbahinbahin ang mga kawani sa ilang mga kasinatian sa miaging tuig ug nangandam sa mental ug espirituhanon nga aspeto alang sa mga hagit sa umaabot nga tuig.
Natapos ang miting uban sa bag-ong pagbati sa katuyoan ug panaghiusa tali sa mga kawani sa Innovations Division, samtang nagpadayon sila sa 2026 nga adunay klaro ug nagkahiusang mga tumong, mas lig-on nga komitment, ug usa ka hiniusang panglantaw sa paghatag og inobatibo, etikal, ug mapinanggaon nga mga serbisyo sosyal alang sa mga komunidad sa Central Visayas.
Sa pagkakaron, nagdumala ug nag-monitor ang Innovations Division sa DSWD 7 og lima ka mga programa ug serbisyo, lakip na ang mga flagship nga inisyatiba sa nasudnong gobiyerno ubos sa administrasyon ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.
Kini naglakip sa Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty (EPAHP), Pag-abot Program, Tara, Basa! Tutoring Program, Social Technology Unit, ug ang Walang Gutom Program. / PR