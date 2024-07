DSWD 7 Kalahi-CIDSS mipahigayon og FGDs

Ang Department of Social Welfare and Development Region 7 pinaagi sa Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan-Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services (KalahiI-CIDSS) mipahigayon og sunodsunod nga Focus Group Discussions (FGDs) alang sa closing terminal report sa National Community-Driven Development Project-Additional Financing (NCDDP-AF).

Ang maong kalihukan nga gipahigayon sa Manjuyod, Negros Oriental ang una sa daghang FGD sa lainlaing mga lungsod. Ang sisyon sa buntag gikan sa alas 11:00 hangtod sa alas 2:00 sa hapon, gipahigayon pinaagi sa Municipal Coordinating Team (MCT) sa SB Session Hall sa Manjuyod Town Hall.

Samtang sa hapon, gikan sa alas 3 hangtod alas 5, nagtapok ang mga community volunteer (CV) sa Barangay Bala-as Covered Court sa Bala-as, Manjuyod.

Ang mga katuyoan niining maong FGDs naglakip sa pagsuta sa pagkaepektibo sa mga interbensyon sa pagpalig-on sa kapasidad, pagdokumento sa mga maayong binuhatan ug mga estorya sa kalampusan gikan sa MCT, ACT (Area Coordinating Team), ug mga miyembro sa CV, pagsusi sa mga kalamboan sa knowledge, skills, and attitudes (KSA) sa mga partisipante, pag-ila sa mga hagit ug uban pang angay palambuon sa pag-implementar sa mga interbensyon sa pagpalig-on sa kapasidad ug pagkolekta og feedback sa kinatibuk-ang kasinatian ug epekto niini nga mga interbensyon sa nagkalainlaing mga stakeholder.

Nipahigayon sila si Helen C. Ybañez, hepe sa Social Development Unit ug si Maribeth Cabalda, hepe sa Capacity Building Unit sa mga diskusyon kauban ang ubang mga sakop sa Regional Project Management Office (RPMO) sa KALAHI-CIDSS.

Atol sa panagtabi, ang CVs nipaambit sa ilang nagkalainlaing mga estorya sa kalampusan ug mga testimonya nga naghisgot sa mahinungdanong epekto sa KALAHI-CIDSS dili lang sa ilang mga komunidad, lakip sa ilang mga personal nga kinabuhi.

Kini nga mga asoy nipadayag sa dakong kausaban nga nadalit sa maong programa ug ang papel niini sa pag-umol sa pagpalambo sa komunidad ug sa matag indibidwal.

Ang natigom nga mga kasinatian gikan sa FDGs mohatag og komprehensibong closing terminal report sa NCDDP-AF nga magseguro nga ang kalampusan ug nakuha nga mga leksyon sa maong programa dokumentado ug mamahimong magamit sa umaabot nga mga inisyatiba./ PR