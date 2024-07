DSWD 7 miabli og satellite office alang sa ‘dunay krisis’

Giablihan na ang satellite office sa Barangay Laba­ngon, Cebu City alang sa Crisis Intervention Section nga gipangulohan ni Secretary Rex Gatchalian, aron sa pag-accommodate sa mga indibidwal ug pamilya nga mo-avail sa hinabang pinaagi sa Assistance to Individ­uals in Crisis Situations (AICS) sa Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Ang AICS, usa ka social protection program nga motabang sa mga tawo nga naglisod ug mahaw-as sa krisis, pinaagi sa paghatag kanila og tabang pinansyal ug sikolohikal nga interbensyon.

Lakip sa ilang madawat nga mga tabang mao ang transportasyon, medikal, lubong, edukasyon, pagkaon, mater­yal, ug uban pang cash pinaagi sa guarantee letters, mga pakete sa pagkaon, ug cash nga direktang ihatag kanila.

Kini nga mga serbisyo makatabang kanila sa pagsagubang sa ilang kasamtangang kalisod nga nasinati sama sa sakit, kamatayon, pagkawala sa trabaho o tinubdan sa kita, kalamidad, ug uban pa.

Ang DSWD Field Office 7 nag-setup og satellite offices sa lainlaing lungsod ug siyudad sa Central Visayas aron maseguro nga ang mga indibidwal nga nanginahanglan og tabang, maka-avail sa maong mga hinabang ug dili na kinahanglang mobiyahe pa sa provincial centers, diin anaa ang DSWD Social Welfare and Development (SWAD) offices.

Ang satellite offices anaa sa Balilihan, Buenavista, Candijay, Guindulman, Sierra Bullones, Talibon, ug Tubi­gon, Bohol; Cebu City, Cordova, Dalaguete, Dumanjug, Lapu-Lapu City, Liloan, Mandaue City, Medellin, Minglanilla, Oslob, Pinamungajan, ug Talisay City sa Cebu; La Libertad ug Bayawan City sa Negros Oriental.

Alang sa probinsya sa Siquijor, ang SWAD nagpabilin nga bugtong site diin ang mga kliyente makakuha og tabang.

Ang matag satellite office, mo-accommodate sa constituents sa congressional district sa probinsya nga paspas, convenient, ug hapsay nga paagi sa pagtabang sa mga kliyente.

Ang oras sa opisina matag Lunes hangtod Biyernes gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon, ug adunay schedule matag barangay.

Ang mga kawani sa DSWD sa satellite offices mipasalig nga likayan ang fixing incidents.

“By decongesting our main and provincial SWAD offices, the staff could attend to the clients immediately because of the controlled number, which is more manageable at the satellite offices,” matod ni DSWD 7 director Shalaine Marie Lucero. / PR