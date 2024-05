DSWD 7 miabli sa aplikasyon alang sa internship program

Nanawat na ang Department of Social Welfare and Development (DSWD 7) og aplikasyon alang sa government internship program (GIP) aron pagpasinati sa Pag-asa Youth Association of the Philippines (PYAP) sa lainlaing mga buluhaton sa gobyerno.

Ang pagdawat sa aplikasyon nagsugod niadtong Mayo 8 hangtod 17, 2024, alang sa 75 ka mga aplikante nga miyembro sa PYAP, 3rd hangtod 4th year nga mga estudyante sa kolehiyo gikan sa edad nga 18 hangtod 24, ug adunay binuwan nga kita sa pamilya nga dili molapas sa poverty threshold nga P13,797.

Ang GIP usa ka component sa Kabataan 2000 Program sa gobyerno sa Pilipinas alang sa mga kabatan-unan nga makakuha og praktikal nga kasinatian sa lainlaing serbisyo sa gobyerno, nga mahimo’ng makatabang kon sila modesisyon sa pagtrabaho sa serbisyo sibil.

Samtang, ang PYAP usa ka devolved program sa mga local government units nga naghupot sa responsibilidad sa paghatag og mga programa ug serbisyo sa sektor sa kabatan-unan.

Ang mga partisipante itudlo sa pagtabang sa mga buluhaton sama sa pagsulat sa report, klerikal ug administratibo nga trabaho, ug suporta alang sa mahinungdanong mga programa sa ahensya ug mga kalihukan nga gipasiugdahan sa mga batan-on.

Human sa 30 ka adlaw nga pagtrabaho sa serbisyo, ang mga partisipante makadawat og stipend nga katumbas sa 75% sa regional wage rate.

Si Regional Director Shalaine Marie S. Lucero niingon nga usa kini ka paagi sa pag-apil sa kabatan-unan sa serbisyo publiko, pag-angkon og mahinungdanong kasinatian ug praktikal nga kahanas, ug pagdilaab sa ilang interes sa pag-apil sa serbisyo sibil. / PR