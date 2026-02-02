DSWD 7 miawhag sa 4Ps benepisyaryo sa pagpananom

Padayon nga gidasig sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7 – Central Visayas ang mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) nga aktibong moapil sa pagpananom pinaagi sa Gulayan sa Barangay Program aron mapalambo ang panglawas, nutrisyon, ug food security sa komunidad.
Giawhag sa programa ang mga benepisyaryo nga magtukod og backyard ug communal gardens diin makatubo og nagkalainlaing utanon, herbs, ug spices. Gawas sa pagkaon alang sa adlaw-adlaw nga konsumo, naghatag sab kini og dugang oportunidad sa panginabuhian, mas taas nga kahibalo sa pag-atiman sa kinaiyahan, ug mas lig-on nga panaghiusa sa komunidad.
Sumala sa DSWD 7 nga sa Nobiyembre 2025, mokabat sa 205,462 o 95.56 porsiyento sa aktibong 4Ps partner-beneficiaries sa Central Visayas ang nakapahimo na og ilang kaugalingong backyard gardens.
Samtang 137,686 o 67 porsiyento ang niapil sa communal gardening initiatives. Bisan pa niini, adunay pipila ka panimalay nga wala pa nakasugod tungod sa kakulang sa luna, limitadong kapanguhaan, ug kulang nga kahibalo sa teknik sa pagpananom.
Matod ni DSWD 7 Regional Director Shalaine Marie Lucero, tumong sa Family Development Session (FDS) ang pagpalig-on sa kahibalo sa mga benepisyaryo sa bili sa
backyard gardening aron makasuplay og prutas ug utanon sa pamilya, makatigom sa gasto, ug makapalig-on sa panagtinabangay sulod sa panimalay.
Gidugang sab niya nga ang mga pamilyang walay yuta mahimong mogamit og container gardening gamit ang kaang o recycled nga materyales sa pagtanom sa gagmay nga luna sama sa balkonahe ug patio.
Gidasig sab sa DSWD 7 ang mga parent group sa 4Ps nga magtukod og communal gardens sa bakanteng lote sa komunidad aron mapalambo ang kooperasyon ug panaghiusa. Padayon sab nga bantayan sa ahensiya ang implementasyon sa programa aron makatampo sa mas himsog nga pamilya ug lig-on nga komunidad. / PR