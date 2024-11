DSWD 7 mihatag og ayuda sa mag-uuma atol sa Post SONA sa Lungsod sa Tuburan

Nipakita ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7-Central Visayas sa ilang suporta atol sa Post State of the Nation Address (SONA) Forum pinaagi sa paghatag og pinansyal nga tabang ngadto sa mga lokal nga mag-uuma ug tseke alang sa pipila ka asosasyon sa Lungsod sa Tuburan, amihanang-kasadpang bahin sa Sugbo.

Gipangulohan ni Regional Director Shalaine Marie Lucero ang ceremonial payout sa “Ayuda para sa Kapos ang Kita Program” (AKAP) ug ang ceremonial turnover sa Civil Society Organization (CSO) accreditation certificates ug tseke para sa mga miyembro sa Sustainable Livelihood Program Associations (SLPAs).

Sa 350 ka AKAP beneficiaries, kasagaran niini mga magtatanom sa kape o mag-uuma gikan sa lungsod ang nakadawat og tag P3,000 matag usa.

Nihatag usab ang departamento og P2,205,000 ngadto sa unom (6) ka SLPAs nga adunay 147 ka mga miyembro.

Sa 147 ka miyembro, 78 niini mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) samtang ang 69 ka indibidwal sakop sa kabus nga sektor.

Matod ni Director Lucero, nakahatag ang departamento pinaagi sa SLP og kapin sa P28 milyon nga pundo ngadto sa 2,345 nga mga benepisyaryo.

Sa maong kantidad, P11,350,000 ang napunta sa 33 ka SLPAs nga adunay 770 nga kinatibuk-ang miyembro.

Giingon usab niya nga adunay dugang nga 11 ka bag-ong asosasyon nga adunay 283 ka miyembro nga maapil sa maong programa sa lungsod sa dili madugay.

Usa sa mga benepisyaryo nga si Angelita Edillon, 77 anyos, nga miyembro sa Barangay Gimamaa Farmers Association, nipaambit sa iyang dakong pasalamat ngadto sa departamento.

“Nalipay ko og dako ug nagpasalamat sa DSWD sa assistance. Dako kaayo ni nga tabang para makapalit ko og bugas ug sud-an,” matod ni Edillon.

Gawas sa pinansyal nga tabang, ang mga benepisyaryo sa AKAP ug mga miyembro sa SLP adunay higayon nga makapaminaw gikan sa lainlaing ahensya sa gobiyerno bahin sa mga estratehiya aron mapaayo ang produksyon sa agrikultura nga mahimong magpalambo sa industriya sa turismo ug ekonomiya.

Atol sa maong kalihukan, aduna usab lainlaing serbisyo nga napahimuslan sa mga partisipante gikan sa nagkadaiyang ahensya sa gobiyerno nga niapil sa Post SONA.

Gawas sa ayuda nga gihatag sa DSWD, ang mga information officer nipaambit usab og kasayuran ug nanghatag og brochures bahin sa mga programa ug serbisyo sa departamento. / PR