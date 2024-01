DSWD-7 mihatag og food packs sa siyudad sa Naga

Sa kinatibuk-ang FFPs nga nahatod, ang Field Office 7 unang mihatag og 52 ka FFPs nga nagkantidad og P27.3 mil ngadto sa local government unit (LGU) sa City of Naga niadtong Disyembre 13, 2023 alang sa mga pamilyang direktang naapektuhan sa mga liki ug gilayon silang gibakwit ngadto sa open camp.

Samtang ang nahibiling 2,005 giapud-apod niadtong Enero 17, 2024.

Gisusi sa LGU nga adunay mga liki sa yuta ug mga lihok sukad niadtong Septiyembre 2022.

Matag pamilya, nakadawat og usa (1) ka FFP, ug ang kinatibuk-ang kantidad sa hinabang niabot og P1.2 milyunes.

Sa wa pa mahatag ang food packs, nakig-alayon dayon ang DSWD Field Office 7 sa City Government sa Naga, Cebu ug sa Mines and Geosciences Bureau (MGB) sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) sa Central Visayas human nigawas ang balita sa social media nga nagpakita og dagkong mga liki ug panawagan sa mga residente. ilang kaugalingon.

Ang City Action Team (CAT) sa DSWD-7 nga nadestino sa City of Naga gi-activate ug gimandoan nga makig-alayon sa ilang mga katugbang, tan-awon ang sitwasyon sa yuta, ug ipadala dayon ang report ug assessment ngadto sa Field Office alang sa paghatag sa a­­ngay nga tubag.

Human sa verification ug validation sa ground movements sa fourth quarter sa 2023, ang LGU, isip precautionary measure, nitambag sa mga pamilya nga temporaryong mopasilong sa usa ka open evacuation center nga gitukod sa LGU, samtang pipila ang kasamtangang nagpuyo sa ilang mga kabanay.

Dugang pa, base sa DSWD-7’s Disaster Response Opera­tions Management and Information Center (DROMIC) Report No. 3 sa Tension Crack sa dakbayan sa Naga, nga gipatik niadtong Enero 13, 2024, aduna nay kinatibuk-an nga 2,121 ka apektadong pamil­ya, nga gilangkuban sa 7,716 niini adunay 61 ka pamilya o 232 ka indibiduwal sulod sa Cantao-an Elementary School Evacuation Center.

Dugang pa, dunay 2,060 ka pamilya, o 7,484 ka tawo, nagpabilin sa gawas sa evacua­tion center uban sa mga paryente o higala.

Sa ilang bahin, ang LGU sa City of Naga nangha­tag og suplay sa tubig, bed foam, food packs, wiring sa kuryente, ug tubig mainom sa mga apektadong pamilya.

Sa iyang pamahayag pinaagi sa press release sa DSWD Central Office, si DSWD-7 Regional Director Shalaine Marie S. Lucero nipasalig sa LGU sa City of Naga, Cebu, nga ang Field Office andam mohatod sa ubang interbensyon nga gikinahanglan sa mga apektadong pamilya sa ilang hangyo.

Sa pag-post niini, ang CAT ug mga kawani sa Disaster Res­ponse Management Division pada­yon nga nakigkomunikar sa Social Welfare and Development Office ug sa City Disaster Risk Reduction and Management Office alang sa bisan unsang mga update bahin niini nga insidente.